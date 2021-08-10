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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

10.08.2021 09:24



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal tablolar ve dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Sunum para biriminin düzeltilmesidir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi yoktur.
Açıklamalar

9 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi konsolide finansal tablolarımızda sunum para birimi sehven yanlış seçilmiştir. Sunum para birimi 1000 TL olarak seçilip düzeltme yapılacaktır. Söz konusu düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede,yapılan değişiklik nedeniyle konsolide finansal tablolar ve dipnotları tekrar KAP'ta açıklanacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956681


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