***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal tablolar ve dipnotlarDeğişikliğin NedeniSunum para biriminin düzeltilmesidir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiEtkisi yoktur.Açıklamalar9 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi konsolide finansal tablolarımızda sunum para birimi sehven yanlış seçilmiştir. Sunum para birimi 1000 TL olarak seçilip düzeltme yapılacaktır. Söz konusu düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede,yapılan değişiklik nedeniyle konsolide finansal tablolar ve dipnotları tekrar KAP'ta açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956681BIST