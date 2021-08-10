***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.08.2021 09:24
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal tablolar ve dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Sunum para biriminin düzeltilmesidir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi yoktur.
Açıklamalar
9 Ağustos 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi konsolide finansal tablolarımızda sunum para birimi sehven yanlış seçilmiştir. Sunum para birimi 1000 TL olarak seçilip düzeltme yapılacaktır. Söz konusu düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede,yapılan değişiklik nedeniyle konsolide finansal tablolar ve dipnotları tekrar KAP'ta açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956681
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
0
En Düşük
0
18:058,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
18:0510,1556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
18:05482,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,58
|Açılış
|: 482,77
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|SASA
|29,10
|284.290.899
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|TATGD
|8,93
|5.716.047
|% 0,00
|
|TBORG
|17,04
|457.441
|% 0,00
|
|SASA
|29,10
|284.290.899
|% 0,00
|
|VESTL
|29,60
|65.050.203
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6422
|8,6473
|% 0,10
|
|Euro
|10,1466
|10,1556
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9141
|11,9739
|% -0,05
|
|Frank
|9,3448
|9,4011
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2953
|2,3068
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|7,86
|
|Altın Gr.
|482
|482
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,07
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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10:05FENER
Yüzde 4.56 oranında artışla 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 726, 837 adet işlem
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10:04XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 13, 589.00 milyon TL de
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10:04TSPOR
Yüzde 6.45 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 875, 037 adet işlem
-
10:03SEYKM
Yüzde 4.81 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 373, 591 adet işlem
-
10:02SELGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 538, 411 adet işlem