***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.03.2022Genel Kurul Tarihi 18.04.2022Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altın Damlası Toplantı Salonu / Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Güncelenen "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,11 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,12 - Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,15 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 18.04.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname 18.04.2022.pdf - İlan MetniEK: 3 Ordinary General Assembly Meeting Document 18.04.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Call for Ordinary General Assembly Meeting 18.04.2022.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 EIS Genel Kurul Toplantı Tutanağı 18.04.2022.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun_18.04.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021617BIST