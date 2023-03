***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.03.2023Genel Kurul Tarihi 11.04.2023Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu, Esentepe, Büyükdere Cd. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması5 - 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi10 - Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin onaya sunulması14 - DileklerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EİS Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname 11.04.2023.pdf - İlan MetniEK: 2 Call for Ordinary General Assembly Meeting 11.04.2023.pdf - İlan MetniEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 11.04.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Ordinary General Assembly Meeting Document 11.04.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBugün toplanan Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Nisan 2023 Salı günü saat 09:00'da Esentepe, Büyükdere Cd. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu'nda yapılmasına karar vermiştir.2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.