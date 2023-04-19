***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2023 16:04
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil Tarihinin Düzeltilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tescil tarihinin düzeltilerek yeniden açıklanmasıdır.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.03.2023
Genel Kurul Tarihi 11.04.2023
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu, Esentepe, Büyükdere Cd. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi
10 - Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin onaya sunulması
14 - Dilekler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EİS Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname 11.04.2023.pdf - İlan Metni
EK: 2 Call for Ordinary General Assembly Meeting 11.04.2023.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 11.04.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Ordinary General Assembly Meeting Document 11.04.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EİS Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak_11.04.2023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen genel kuruluna ilişkin tescil tarihi, 19.04.2023 olarak düzeltilerek yeniden açıklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140067
BIST