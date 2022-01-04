***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
04.01.2022 14:35
çıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay'ın bugün bir gazetede yer alan açıklamalarında Şirketimizin iş ortaklığı Eczacıbaşı Monrol ile ilgili olarak - Bozlu Grubu'nun Eczacıbaşı Monrol'deki ortaklık payını %50'ye çıkarmayı hedefledikleri, - Eczacıbaşı Monrol'ün hedefinde Avrupa'da üretim tesisi kurulması olduğu, yönünde açıklamaları bulunmaktadır. Şirketimizin 18.08.2017 tarihli KAP açıklamasında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere Bozlu grubu ile yapılan tadil protokolü kapsamında genel kurul tescil tarihi olan 3.11.2017 tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları (B Grubu pay sahiplerinin Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranı %25'e çıkacak şekilde) B Grubu pay sahiplerine satmayı B Grubu pay sahipleri de, Genel Kurul Tescil Tarihi'nden itibaren 5 yıl içerisinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesinin %9'una tekabül eden payları (Eczacıbaşı-Monrol'deki ortaklık oranları %25'e çıkacak şekilde) Eczacıbaşı Grubu'ndan satın almayı taahhüt etmektedirler. Satın alma taahhüdünü yerine getirmiş olması şartıyla, B Grubu pay sahiplerinin (Bozlu Grubu'nun), Genel Kurul Tescil Tarihi'nden itibaren 5 yıl içinde, Eczacıbaşı-Monrol'deki sermaye oranını %50'ye çıkaracak şekilde, Hisse Alım Opsiyonu bulunmaktadır. Eczacıbaşı Monrol tarafından Avrupa'da üretim tesisi kurulması hususu henüz değerlendirme aşamasında olup, bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, bu çerçevede ortaya çıkacak gelişmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilerek kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988611
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BIST En Aktif Hisseler15:00
|BFREN
|1.192,40
|33.498.567
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|5.003.223
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|103.811.062
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,70
|62.695.271
|% -5,65
|
|KUYAS
|5,30
|15.373.894
|% -5,19
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,98
|1.812.514.984
|% 5,22
|
|EREGL
|30,06
|1.335.224.543
|% 2,80
|
|GARAN
|11,50
|1.323.395.729
|% 0,35
|
|SASA
|55,85
|1.150.730.450
|% 4,88
|
|SISE
|14,23
|894.553.786
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|666.690.262
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,27
|316.413.825
|% 1,79
|
|GARAN
|11,50
|1.323.395.729
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,62
|56.190.911
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|68.084.220
|% -2,63
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3129
|13,3519
|% 2,17
|
|Euro
|15,0130
|15,0659
|% 1,78
|
|Sterlin
|17,8802
|17,9698
|% 1,61
|
|Frank
|14,4119
|14,4987
|% 1,51
|
|Riyal
|3,5266
|3,5443
|% 1,39
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,67
|
|Altın Gr.
|771
|771
|12,42
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.113
|5.247
|59,96
|
|Yarım
|2.471
|2.538
|29,00
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|0,67
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