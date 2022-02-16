***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 18:27
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002155
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0113
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6156
En Düşük
13,5639
18:0515,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4100
18:05820,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,12
|Açılış
|: 820,62
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,25
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,25
|10.987.718
|% 0,00
|
|AGYO
|2,93
|96.057.105
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,94
|400.382.460
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,52
|29.112.890
|% 0,00
|
|AGESA
|25,76
|2.812.755
|% 0,00
|
|AFYON
|3,25
|10.987.718
|% 0,00
|
|AGYO
|2,93
|96.057.105
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,94
|400.382.460
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,52
|29.112.890
|% 0,00
|
|AGESA
|25,76
|2.812.755
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 0,00
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,00
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% 0,00
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5969
|13,6082
|% 0,08
|
|Euro
|15,4671
|15,4840
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,4066
|18,4989
|% -0,11
|
|Frank
|14,6931
|14,7816
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6129
|3,6310
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,33
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,37
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de