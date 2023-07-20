***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. Maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor")'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Rapor'un Sonuç Bölümü:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10. maddesi hükmü gereğince her ikisi de Şirketimizin bağlı ortaklığı olan, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş ("EİP") ile Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.("Gensenta") arasında imzalanmış ve EİP'in, Gensenta'nın ruhsat sahibi olduğu çeşitli ürünlerin yurt içinde dağıtım, tanıtım, pazarlama ve satışından sorumlu yetkili şirket olarak belirlenmesini öngören anlaşmalar çerçevesinde, bu yıl içinde gerçekleştirilen, yaygın ve süreklilik arz eden mal alım satım işlemlerinin toplam tutarı, Şirketimizin 2022 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarının %10'undan fazlasına ulaşmış ve 2024 yılında da %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup 2024 yılı içinde benzer koşullarda devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine ulaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173970BIST