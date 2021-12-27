***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
27.12.2021 13:48
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.12.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketimizin mevcut uygulamaları dikkate alınarak •Kâr Dağıtım Politikamızın ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve •Bağış ve Yardım Politikamızın güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986341
BIST
15:111.875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -15,92
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.875
15:1111,2722
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,2808
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:1112,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,3168
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:11655,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 17,59
|Açılış
|: 655,93
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ISKPL
|5,39
|37.814.011
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|9.493.242
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.485.072
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,30
|34.247.023
|% -8,30
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,72
|1.475.102.125
|% 0,00
|
|THYAO
|20,68
|1.433.396.670
|% -2,08
|
|EREGL
|28,60
|1.251.302.116
|% 0,78
|
|SASA
|49,68
|1.103.291.110
|% 4,37
|
|KRDMD
|9,50
|1.034.889.802
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,59
|768.268.708
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,21
|362.817.032
|% -0,45
|
|GARAN
|11,72
|1.475.102.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,50
|1.034.889.802
|% 0,74
|
|ODAS
|1,37
|114.868.288
|% 0,00
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2452
|11,2791
|% 2,62
|
|Euro
|12,7159
|12,7888
|% 2,81
|
|Sterlin
|15,1106
|15,1864
|% 2,81
|
|Frank
|12,2499
|12,3237
|% 2,85
|
|Riyal
|3,0027
|3,0178
|% 2,89
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,61
|
|Altın Gr.
|657
|658
|19,31
|
|Cumhuriyet
|4.438
|4.505
|-17,00
|
|Tam
|4.414
|4.530
|-22,82
|
|Yarım
|2.133
|2.191
|-11,04
|
|Çeyrek
|1.070
|1.096
|-5,52
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,26
|0,12
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,13
|
Seans Raporu
15:09
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15:23
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15:23
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