***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.12.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketimizin mevcut uygulamaları dikkate alınarak •Kâr Dağıtım Politikamızın ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve •Bağış ve Yardım Politikamızın güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986341BIST