***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(tr) /(Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(tr) / (Stabil Görünüm)" Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Notları "BB/(Negatif Görünüm)" olarak belirlenmiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş'nin 25.10.2022 tarihli bildirim formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073982BIST