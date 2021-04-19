***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
19.04.2021 17:27
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2016 05.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Devredilecek iş koluna ait Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, Duran Varlıklar, Envanter, İşletmesel Know-How ve Alan Adları, Çalışanlar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/02/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağlı ortaklığımız halka kapalıdır, bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Toplam Satış Bedeli
1) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar için 3.700.000 ABD Doları + KDV (*) 2) Miktarı devir tarihinden hemen önce yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan Envanter için Maliyet Bedeli + %5 devir ücreti + KDV Duran Varlıklar için Net defter değeri + %5 devir ücreti + KDV 3) İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak, en fazla 550.000 ABD Dolarına kadar çıkabilecek ilave performans ödemesi
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,55 (*)
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,85 (*)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,51 (*)
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
144,98 (*) (**)
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,87 (*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,01 (*)
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.05.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Sağlık sektöründeki gelişmeler ve sektörün gelişimi konusundaki beklentiler, kısa dönemde Covid 19 salgının etkileri ve yurt içi rekabet şartları dikkate alınmıştır. Devir işleminin faaliyetlerimize önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Bağlı ortaklığımız tarafından gerçekleştirilecek satış işlemi sonucunda TFRSye göre oluşacak kar/zarar, devir tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolar üzerinden yapılacak hesaplama ile kesinleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/02/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem kriterlerini sağlamamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yoluyla belirlendiği için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
(*) Oran hesaplamalarında kullanılan satış bedeli 3,7 milyon ABD Doları üzerinden 5 Şubat 2021 tarihli Merkez Bankası Döviz Alış kuru (7,1324 TL) kullanılarak hesaplanmış olup, devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek tutarlar kesinleştiğinde işbu KAP açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanan oran ve bilgiler güncellenerek kamuya açıklanacaktır.
(**) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar (Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, İşletmesel Know-How ve Alan Adları), "Maddi Olmayan Varlık" niteliğinde olduğu için sözkonusu oran hesaplamasında Şirketimizin kamuya açıklanan 30.09.2020 tarihli finansal tablosundaki "Maddi Olmayan Duran Varlıkların Net Değeri" hesap kalemi kullanılmıştır.
5 Şubat 2021 tarihli açıklamamızda özetle Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren Dağıtım Sözleşmesinin 2021 yılında sona erdiğini, Baxter Grubu'nun ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP'e ilettiğini, bu kapsamda EİP bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtımı işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.'ne ("Baxter Türkiye") devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına karar verildiğini, devirle ilgili olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulacağını ve süreçte kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacağını, duyurmuştuk.
Gelinen aşamada, Rekabet Kurulu'nun 15 Nisan 2021 tarihli toplantısında sözkonusu devir işlemine izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929247
BIST