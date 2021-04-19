***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.01.2016 05.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDevredilecek iş koluna ait Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, Duran Varlıklar, Envanter, İşletmesel Know-How ve Alan Adları, ÇalışanlarSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/02/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağlı ortaklığımız halka kapalıdır, bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Toplam Satış Bedeli1) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar için 3.700.000 ABD Doları + KDV (*) 2) Miktarı devir tarihinden hemen önce yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan Envanter için Maliyet Bedeli + %5 devir ücreti + KDV Duran Varlıklar için Net defter değeri + %5 devir ücreti + KDV 3) İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak, en fazla 550.000 ABD Dolarına kadar çıkabilecek ilave performans ödemesiİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,55 (*)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)3,85 (*)Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,51 (*)Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)144,98 (*) (**)Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,87 (*)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,01 (*)Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.05.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSağlık sektöründeki gelişmeler ve sektörün gelişimi konusundaki beklentiler, kısa dönemde Covid 19 salgının etkileri ve yurt içi rekabet şartları dikkate alınmıştır. Devir işleminin faaliyetlerimize önemli bir etkisi bulunmamaktadır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıBağlı ortaklığımız tarafından gerçekleştirilecek satış işlemi sonucunda TFRSye göre oluşacak kar/zarar, devir tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolar üzerinden yapılacak hesaplama ile kesinleşecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafBaxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/02/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikte işlem kriterlerini sağlamamaktadır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTaraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık yoluyla belirlendiği için düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar(*) Oran hesaplamalarında kullanılan satış bedeli 3,7 milyon ABD Doları üzerinden 5 Şubat 2021 tarihli Merkez Bankası Döviz Alış kuru (7,1324 TL) kullanılarak hesaplanmış olup, devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek tutarlar kesinleştiğinde işbu KAP açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanan oran ve bilgiler güncellenerek kamuya açıklanacaktır.(**) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar (Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, İşletmesel Know-How ve Alan Adları), "Maddi Olmayan Varlık" niteliğinde olduğu için sözkonusu oran hesaplamasında Şirketimizin kamuya açıklanan 30.09.2020 tarihli finansal tablosundaki "Maddi Olmayan Duran Varlıkların Net Değeri" hesap kalemi kullanılmıştır.5 Şubat 2021 tarihli açıklamamızda özetle Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren Dağıtım Sözleşmesinin 2021 yılında sona erdiğini, Baxter Grubu'nun ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP'e ilettiğini, bu kapsamda EİP bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtımı işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.'ne ("Baxter Türkiye") devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına karar verildiğini, devirle ilgili olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulacağını ve süreçte kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacağını, duyurmuştuk.Gelinen aşamada, Rekabet Kurulu'nun 15 Nisan 2021 tarihli toplantısında sözkonusu devir işlemine izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929247BIST