***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 18:43
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %25 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 250.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bugün toplanan Yönetim Kurulumuz - Artırılan 250.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 62.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 62.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine,
- Nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 62.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931970
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0199
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9687
En Düşük
9,8553
18:05469,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 469,38
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.780.268
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2148
|8,2165
|% 0,14
|
|Euro
|9,9401
|9,9530
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4105
|11,4677
|% 0,21
|
|Frank
|8,9760
|9,0300
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1866
|2,1975
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,44
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|1,10
|