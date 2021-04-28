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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2021 18:43



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %25 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 250.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde bugün toplanan Yönetim Kurulumuz - Artırılan 250.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 62.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 62.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine,
- Nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 62.500.000 TL'nin %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine 
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931970


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