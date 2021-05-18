***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 18:27
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.05.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerini yerine getiren Gülnur Günbey Kartal'ın yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmek üzere Bedriye Burcu Nergiz'in atanmasına yatırımcı ilişkileri bölümünde görevlendirilen Şerife Bilen'in yerine Dilek Alkan Turan'ın görevlendirilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936816
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3675
En Düşük
8,3548
18:0510,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0228
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2348
En Düşük
10,2120
18:05502,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,43
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|10,89
|20.430.195
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.634.813
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.897.859
|% 9,99
|
|FENER
|28,44
|321.635.801
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.734.474
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|46.064.061
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.881.014
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.654.024
|% -8,39
|
|MERIT
|259,50
|2.469.617
|% -7,32
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 1,95
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3436
|8,3675
|% 0,15
|
|Euro
|10,2018
|10,2346
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8187
|11,8780
|% 0,87
|
|Frank
|9,2709
|9,3268
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2213
|2,2324
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|2,74
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|68,55
|68,55
|-0,91
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında