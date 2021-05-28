***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021, 10.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.04.2021 ve 10.05.2021 tarihli açıklamalarında özetle sermayesinde %81 oranında payına sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.("Eczacıbaşı Monrol")'nin 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine, nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL'nin 20.250.000 TL'sinin sermaye avansı olarak ödenmesine, taahhüt edilen nakit sermayenin 10.125.000 TL'lik kısmın tescilden önce, geri kalan 10.125.000 TL'lik kısmın ise sermaye artırımının tescilini takip eden en geç 24 ay içerisinde ödenmesine karar verildiğini ve Şirketimizin payına isabet eden 20.250.000 TL'lik sermaye avansı ödemesinin 10.05.2021 tarihinde yapıldığını, duyurmuştuk.Eczacıbaşı Monrol'ün 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 26.05.2021 tarihli genel kurul kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Şirketimizce taahhüt edilen nakit sermayenin 30.375.000 TL'lik kısmı ödenmiş olup, bakiye kalan 10.125.000 TL'lik kısım en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938565BIST