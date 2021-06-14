***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 13:49
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %25 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 250.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 10.06.2021 tarihli genel kurul kararı bugün (14.06.2021) tescil edilmiştir. Nakit olarak artırılan tutarın Şirketimizin payına düşen kısmından 15.625.000 TL, 11.06.2021 tarihinde ödenmiş olup, bakiye kalan 46.875.000 TL'lik kısmı en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942150
BIST
15:161.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
|: 1.461
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1.469
En Düşük
1.458
15:168,3688
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 498,13
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:16
|VAKKO
|13,75
|46.130.032
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.734.848
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.909.542
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|4.306.157
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.256.570
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.686.569
|% -9,81
|
|CLEBI
|217,80
|56.054.709
|% -5,51
|
|TSGYO
|3,71
|7.192.822
|% -5,36
|
|THYAO
|14,77
|1.169.245.063
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|607.386.541
|% -0,35
|
|FENER
|39,40
|478.969.509
|% 5,07
|
|BOBET
|5,78
|392.855.566
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,26
|387.375.009
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.375.009
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|320.916.520
|% 0,45
|
|THYAO
|14,77
|1.169.245.063
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|607.386.541
|% -0,35
|
|BOBET
|5,78
|392.855.566
|% 8,04
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3671
|8,3688
|% -0,30
|
|Euro
|10,1416
|10,1482
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,7682
|11,8273
|% -0,33
|
|Frank
|9,2737
|9,3295
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2253
|2,2364
|% -0,28
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-28,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-55,65
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-26,92
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,46
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|0,48
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