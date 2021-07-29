***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2021 17:22
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Bedriye Burcu Nergiz 29.07.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952659
BIST
17:201.392
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 30,94
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.393
En Düşük
1.371
17:208,4920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0562
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4802
17:2010,1117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
17:20499,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,89
|Açılış
|: 499,65
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler17:20
|EDATA
|13,68
|138.208.340
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.411.698
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.898.819
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.741.499
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|40.667.942
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|64.054.833
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|64.054.833
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,49
|296.328.663
|% -6,85
|
|EREGL
|20,08
|1.056.518.932
|% 7,21
|
|GARAN
|8,29
|1.004.503.203
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,82
|834.409.235
|% 3,85
|
|THYAO
|12,80
|574.630.729
|% 1,91
|
|ASELS
|15,27
|464.484.892
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,30
|283.935.381
|% 1,77
|
|GARAN
|8,29
|1.004.503.203
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,82
|834.409.235
|% 3,85
|
|KARSN
|4,18
|332.453.073
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,05
|68.488.014
|% 0,96
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4891
|8,4920
|% -0,66
|
|Euro
|10,1017
|10,1117
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,8296
|11,8889
|% -0,18
|
|Frank
|9,3228
|9,3789
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2577
|2,2690
|% -0,66
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|20,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,15
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|0,41
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:32KUYAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 287, 454 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 44 artarak (% 2.70 ) 1, 499
-
17:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
-
17:31XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 10, 769.00 milyon TL de
-
17:30KUYAS
Yüzde 9.41 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 269, 213 adet işlem