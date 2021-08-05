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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.08.2021 08:17



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP), "Vicineum" markalı ilacın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazarlama ve satış hakları için bugün (5 Ağustos 2021)  Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Sesen Bio Inc. ile  lisans ve dağıtım anlaşması imzalayacaktır. Kanserli hastaların tedavisi için hedeflenmiş füzyon proteini terapötiklerini geliştiren Sesen Bio Inc. şirketine anlaşma uyarınca 1.500.000 ABD Doları ön ödeme ve net satış üzerinden %30 telif hakkı ödemesi yapılacaktır.
Vicineum  Oportuzumab monotax etken maddeli bir ilaçtır. BCG tedavisine cevap vermeyen Kasa Invaze Olmamış Mesane Kanserinin tedavisi için Pseudomonas Exotoxin A'nın kesilmiş formuna bağlanmış EpCAM antikor fragmanından oluşan, lokal olarak uygulanan hedeflenmiş bir füzyon proteinidir. ABD'de BCG tedavisine cevap vermeyen Kasa Invaze Olmamış Mesane Kanseri hastalarında endikasyonunda (tedavide kullanımında) Food and Drug Administration (FDA) nezdinde ruhsatlandırma süreci devam eden ilacın, 2021 yılı son çeyreğinde pazara sunulmuş olması planlanmaktadır. Avrupa'da ise 2022 yılının  ilk çeyreğinde ruhsatın onaylanacağı öngörülmektedir.
Vicineum'un ABD pazarına sunulmasından sonra Türkiye'de ruhsatlandırılması  için gerekli başvuru dokümanları hazırlanarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) başvurulacaktır. 2022 yılı içerisinde ruhsat başvurusunun yapılması öngörülmekte olup,  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı hastalar için ödeme onayının alınmasını takiben 2025 yılı içerisinde ruhsatlı ilaç statüsünde pazara sunulması planlanmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954883


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