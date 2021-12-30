***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.12.2021 tarihli toplantısında1)Eczacıbaşı Topluluğu'nun tüm kuruluşlarını kapsayan ve ekte yer alan• Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile,• Eczacıbaşı Topluluğu Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası'nınŞirketimizce kabulüne ve söz konusu politikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına,2)Şirketimizin çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) politikalarını oluşturmak ve yürütmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı çalışacak bir ÇSY (ESG) Komisyonu'nun oluşturulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987291BIST