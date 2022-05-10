***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Sarıyer Belediyesi'ne ("Belediye") iletilen 25.04.2022 tarih ve 6320514-62126 sayılı yazımıza istinaden, maliki olduğumuz İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, ve 36, 41, 398, 399, 400, 401, 403 Parseller'de kayıtlı yaklaşık 75 bin m² büyüklüğündeki taşınmazlarımızın da içerisinde yer aldığı bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmasının başlatıldığı ve çalışmaların devam etmekte olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir.İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenleme çalışmaları neticesinde oluşacak parselasyon planına göre taşınmazlarımızın bulunduğu parsellerin yapılaşmaya uygun hale gelmesi beklenmektedir. Sürecin tamamlanabilmesi için Belediyesi'nin hazırlayacağı parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkartılması, olası itirazların karara bağlanması gerekmekte olup parselasyon planının kesinleşmesi, kadastro müdürlüğünce onaylanması ve tapu müdürlüğünce tescili sonrasında nihai tapu senetleri alınabilecektir.Süreçte kesinlik kazanacak ilave gelişmeler hakkında kamuya bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028140BIST