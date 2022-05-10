***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 08:17
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce Sarıyer Belediyesi'ne ("Belediye") iletilen 25.04.2022 tarih ve 6320514-62126 sayılı yazımıza istinaden, maliki olduğumuz İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta, ve 36, 41, 398, 399, 400, 401, 403 Parseller'de kayıtlı yaklaşık 75 bin m² büyüklüğündeki taşınmazlarımızın da içerisinde yer aldığı bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmasının başlatıldığı ve çalışmaların devam etmekte olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir.
İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenleme çalışmaları neticesinde oluşacak parselasyon planına göre taşınmazlarımızın bulunduğu parsellerin yapılaşmaya uygun hale gelmesi beklenmektedir. Sürecin tamamlanabilmesi için Belediyesi'nin hazırlayacağı parselasyon planının 1 ay süre ile askıya çıkartılması, olası itirazların karara bağlanması gerekmekte olup parselasyon planının kesinleşmesi, kadastro müdürlüğünce onaylanması ve tapu müdürlüğünce tescili sonrasında nihai tapu senetleri alınabilecektir.
Süreçte kesinlik kazanacak ilave gelişmeler hakkında kamuya bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028140
BIST
10:372.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,23
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
En Düşük
2.478
10:3715,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1191
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:3716,0976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1565
|Açılış
|: 15,9300
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|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:37908,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,63
|Açılış
|: 908,91
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:37
|IMASM
|24,12
|14.650.150
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.790.037
|% 9,92
|
|DENGE
|2,03
|19.255.654
|% 9,73
|
|ERBOS
|121,70
|101.257.471
|% 7,51
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,38
|7.049.033
|% -6,55
|
|KARSN
|5,13
|186.897.369
|% -6,04
|
|TEZOL
|17,67
|24.398.165
|% -5,61
|
|SMRTG
|21,48
|85.584.587
|% -4,62
|
|SISE
|19,60
|712.777.531
|% 1,77
|
|EREGL
|34,24
|600.130.089
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,83
|598.459.769
|% 5,60
|
|KRDMD
|16,42
|593.983.414
|% 0,55
|
|THYAO
|42,68
|504.442.719
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,83
|598.459.769
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,90
|205.595.272
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,73
|145.412.673
|% 1,08
|
|SISE
|19,60
|712.777.531
|% 1,77
|
|KARSN
|5,13
|186.897.369
|% -6,04
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1958
|15,2041
|% 0,79
|
|Euro
|16,0593
|16,0976
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,6773
|18,7710
|% 0,72
|
|Frank
|15,2450
|15,3368
|% 0,84
|
|Riyal
|4,0378
|4,0580
|% 0,70
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,48
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,02
|
Seans Raporu
10:37
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10:52LIDFA
Yüzde 7.46 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 506 adet işlem
-
10:51BOSSA
Yüzde 5.24 oranında artışla 55.25 lira fiyatla işlem gören hissede 426, 652 adet işlem
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 9 artarak (% 1.28 ) 2, 769
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TRKCM, SODA
-
10:50XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 8, 439.00 milyon TL de