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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2022 18:19
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Ge


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcılarımızdan son dönemde iştiraklerimizden elde edilen kar paylarına ilişkin olarak gelen soru ve yorumlar üzerine aşağıda yer alan açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür   İştiraklerimizin 2021 yılı karlarının dağıtımı neticesinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den Şirketimizin payına düşen 169.628.727 TL, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'den 8.581.272 TL ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 336.312 TL olmak üzere iştiraklerimizden toplam 178.546.311 TL tutarında temettü geliri elde edilmiştir. İştiraklerimizden elde edilen kar payları, daha önceki dönemlerde olduğu gibi iştiraklerden elde edilen temettü geliri olarak 30.06.2022 tarihli kar zarar tablomuzda "yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler" ana kalemi altında muhasebeleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038088


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