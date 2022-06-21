***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 18:45
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %25 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 650.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 07.06.2022 tarihli genel kurul kararı bugün (21.06.2022) tescil edilmiştir. Nakit olarak artırılan tutarın Şirketimizin payına düşen kısımdan 87.500.000 TL, 15.06.2022 tarihinde ödenmiş olup, bakiye kalan 75.000.000 TL'lik kısmı en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038572
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
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|Önceki Kapanış
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2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3654
En Yüksek
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|: 0,20%
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|Açılış
|: 17,3500
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|Önceki Kapanış
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17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,3150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.024,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.024,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3467
|17,3654
|% 0,20
|
|Euro
|18,2899
|18,3150
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2537
|21,3603
|% 0,40
|
|Frank
|17,9038
|18,0116
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6128
|4,6360
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.804
|6.913
|9,00
|
|Yarım
|3.340
|3.381
|4,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,78
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,16
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,60
|