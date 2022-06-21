***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %25 oranında payına sahip olduğu iştirakimiz Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 650.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 07.06.2022 tarihli genel kurul kararı bugün (21.06.2022) tescil edilmiştir. Nakit olarak artırılan tutarın Şirketimizin payına düşen kısımdan 87.500.000 TL, 15.06.2022 tarihinde ödenmiş olup, bakiye kalan 75.000.000 TL'lik kısmı en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038572BIST