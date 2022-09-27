***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. (Eczacıbaşı Monrol)'nin bugün toplanan Yönetim Kurulu'nda ürün ve hizmetlerini yurtdışı pazarlarda da genişletme hedefi doğrultusunda radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik olarak Almanya'da 25.000 Avro tutarında sermaye ile Monrol GmbH unvanlı bir limited şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Sermayesinin tamamına (%100) Eczacıbaşı Monrol'ün sahip olacağı Monrol GmbH'nin kurulacak üretim tesislerinde ARGE'si Eczacıbaşı Monrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen radyofarmasötik ilaçların üretilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, bu tesisin radyoligand terapilerde(*) kullanılan bir çok ilaç için sözleşmeli ürün geliştirme ve üretim faaliyetleri (CDMO) hizmeti sunacak özel bir bölüme sahip olması hedeflenmektedir.Yapılması planlanan üretim tesisinin yaklaşık dört yıllık bir süreçte tamamlanarak 2026 yılında faaliyete geçmesi ve maliyetinin yaklaşık 30 milyon Avro tutarında olması öngörülmektedir.(*)İnovatif bir yaklaşım olan hedefe yönelik radyoligand terapi, onkoloji dalında dikkat çekici alanlardan biri olarak kabul edilmekte ve kanser tedavisi için ön plana çıkmaktadır. Bu terapi ile ilgili olarak çeşitli kanser türleri için dünya çapında pek çok klinik çalışma yürütülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065528BIST