***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Eylül 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada kısaca iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ("Eczacıbaşı Monrol")'nin Yönetim Kurulu'nda, ürün ve hizmetlerini yurtdışı pazarlarda da genişletme hedefi doğrultusunda radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik olarak 25.000 Avro tutarında sermaye ile Almanya'da Monrol GmbH unvanlı bir limited şirketin kurulmasına karar verildiği, duyurulmuştu. Sermayesinin tamamına (%100) Eczacıbaşı Monrol'ün sahip olduğu Monrol GmbH, Almanya Ticaret Siciline tescil edilerek, kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079810BIST