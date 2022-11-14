***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 16:47
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27 Eylül 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada kısaca iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ("Eczacıbaşı Monrol")'nin Yönetim Kurulu'nda, ürün ve hizmetlerini yurtdışı pazarlarda da genişletme hedefi doğrultusunda radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik olarak 25.000 Avro tutarında sermaye ile Almanya'da Monrol GmbH unvanlı bir limited şirketin kurulmasına karar verildiği, duyurulmuştu. Sermayesinin tamamına (%100) Eczacıbaşı Monrol'ün sahip olduğu Monrol GmbH, Almanya Ticaret Siciline tescil edilerek, kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079810
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
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|Önceki Kapanış
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4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6059
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0610
|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
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18,6268
En Düşük
18,5015
17:5919,2184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 19,2300
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|Önceki Kapanış
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19,2659
En Düşük
19,1054
17:591.059,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,75
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.061,67
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5961
|18,6059
|% 0,33
|
|Euro
|19,2060
|19,2184
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,7890
|21,8982
|% -0,51
|
|Frank
|19,6024
|19,7204
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,21
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|7,44
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.009
|7.141
|123,00
|
|Yarım
|3.404
|3.491
|60,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.745
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,21
|
|B. Petrol
|95,28
|95,28
|-0,71
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Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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17:58CEMAS
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17:57ODAS
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN