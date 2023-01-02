***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde %50 oranında pay sahibi olduğumuz iş ortaklığımız Tasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiye işlemlerinin sonlanmasına ilişkin 20 Aralık 2022 tarihli Tasfiye Sonu Olağan Genel Kurul'u 24 Aralık 2022 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş olup, şirketin tasfiyesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092364BIST