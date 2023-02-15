***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 19:23
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin maliki olduğu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K.Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta-36, 41, 398, 399, 400, 401, 403 Parseller'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde, gerekli imar ve yasal süreçlerin tamamlanmasına bağlı olarak hasılat paylaşımı esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirilmesi amacıyla Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile müzakerelere başlanmıştır. Yürütülecek müzakereler sonucunda bağlayıcı bir sözleşme imzalanması durumunda Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113678
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1028
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1022
18:051.111,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.111,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.109,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8465
|18,8505
|% 0,08
|
|Euro
|20,1169
|20,1273
|% -0,54
|
|Sterlin
|22,5619
|22,6751
|% -1,32
|
|Frank
|20,2857
|20,4079
|% -0,35
|
|Riyal
|5,0094
|5,0345
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,90
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,81
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.550
|7.622
|-96,00
|
|Yarım
|3.689
|3.730
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.865
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA