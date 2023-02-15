***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin maliki olduğu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K.Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta-36, 41, 398, 399, 400, 401, 403 Parseller'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde, gerekli imar ve yasal süreçlerin tamamlanmasına bağlı olarak hasılat paylaşımı esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirilmesi amacıyla Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile müzakerelere başlanmıştır. Yürütülecek müzakereler sonucunda bağlayıcı bir sözleşme imzalanması durumunda Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113678BIST