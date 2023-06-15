***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 2022 mali yılı karının dağıtımından Şirketimizin payına düşen tutar 615.137.142,96 TL, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin 2022 mali yılı karının dağıtımından Şirketimizin payına düşen tutar 2.636.213,73 TL olup, adı geçen şirketler temettü ödeme işlemlerini tamamlamışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158813BIST