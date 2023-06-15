***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 08:05
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştiraklerimizden Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 2022 mali yılı karının dağıtımından Şirketimizin payına düşen tutar 615.137.142,96 TL, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin 2022 mali yılı karının dağıtımından Şirketimizin payına düşen tutar 2.636.213,73 TL olup, adı geçen şirketler temettü ödeme işlemlerini tamamlamışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158813
BIST
12:515.406
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 45,65
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5123,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1043
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:5125,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2218
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7220
En Düşük
25,3574
12:511.471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:49
|RHEAG
|5,94
|10.338.400
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.512.857
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.682.840
|% 9,99
|
|BURVA
|70,85
|132.087.747
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.231.980
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,17
|20.435.426
|% -5,00
|
|DGATE
|18,36
|25.211.648
|% -4,87
|
|THYAO
|183,30
|4.021.411.891
|% 0,22
|
|SASA
|54,90
|1.470.886.354
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|ZOREN
|3,07
|401.477.489
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,15
|391.997.028
|% 0,70
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6681
|23,6733
|% 0,44
|
|Euro
|25,6821
|25,7093
|% 0,82
|
|Sterlin
|29,8709
|30,0207
|% 0,45
|
|Frank
|26,1493
|26,3069
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2930
|6,3246
|% 0,49
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|1,49
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.703
|9.963
|-92,24
|
|Yarım
|4.751
|4.839
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.419
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,82
|-0,31
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|0,78
|