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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.07.2023 09:25
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Ge


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022,15.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda  İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K. Ayazağa Mahallesi, 2 Pafta-36, 41, 398, 399, 400, 401, 403 Parseller'de kayıtlı taşınmazlarımız ("Taşınmaz") üzerinde, gerekli imar ve yasal süreçlerin tamamlanmasına bağlı olarak hasılat paylaşımı esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirilmesi amacıyla, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Artaş"/"Yüklenici") ile müzakerelere başlandığını,  müzakereler sonucunda bağlayıcı bir sözleşme imzalanması durumunda kamuya açıklama yapacağımızı ifade etmiştik.  Söz konusu müzakereler sonucunda, 75.370 metrekare büyüklüğündeki Taşınmaz üzerinde İmar Kanunu'nun 18. madde uygulaması, imar planı ve yürürlükteki imar planı gereği alınacak inşaat yapı ruhsatı süreçleri dahil olmak üzere, projenin gerçekleştirilebilmesine yönelik sözleşmede öngörülen tüm yasal süreç ve koşulların tamamlanmasına bağlı olarak Artaş ile 10.07.2023 tarihinde (bugün) Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca, Yüklenici tüm proje süreçlerinin yürütülmesinden, gerekli izin ve ruhsatların alınmasından sorumlu olacak bağımsız bölümleri tüm inşaat, pazarlama, satış ve ilgili diğer giderleri üstlenerek üçüncü kişilere satmak üzere geliştirecektir.  Projede hasılat paylaşım oranı Taşınmaz sahibi Şirketimiz için %47, Yüklenici için %53 olarak belirlenmiştir.  Diğer taraftan, 10.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda söz konusu Taşınmaza ilişkin olarak belirtilen, İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulaması kapsamındaki yasal süreç sözleşme tarihi itibarıyla devam etmekte olup, süreçte kesinlik kazanacak gelişmelerle ilgili kamuya bilgilendirme yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168145


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