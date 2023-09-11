***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ("Eczacıbaşı Monrol")'nin 11 Eylül 2023 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Eczacıbaşı Monrol'ün hali hazırda üreticisi olduğu, taşıyıcı radyoaktif molekül içermeyen (non-carrier added "n.c.a") Lu 177(*) ürününde artan global talep doğrultusunda, üretim kapasitesinin kademeli olarak devreye alınarak 2026 yılında tamamlanacak şekilde artırılması amacıyla, yaklaşık 35.000.000 (otuzbeşmilyon) Avro tutarında yatırım yapılması kararlaştırılmıştır. Yatırım, Eczacıbaşı Monrol'ün Gebze tesisinde mevcut üretim hatlarının kapasite artışı yanında, yine Gebze yerleşkesinde yeni üretim tesisinin kurulmasını da kapsamaktadır. Eczacıbaşı Monrol söz konusu yatırım ile, n.c.a. Lu 177 ürününü, ABD ve AB standartlarına uygun olarak üst düzey teknoloji uygulamaları ile global pazarlara dağıtmak üzere üretmeyi planlamaktadır. (*)Radyonüklid tedavisi olan n.c.a Lu 177, hedefe odaklanan reseptör moleküller ile bağlanarak damar yolu ile hastaya verilmekte olup, hedefe yönelik kanser tedavilerinde kullanılmaktadır. Günümüzde başlıca kullanım alanları nöroendokrin ve prostat kanseri tedavileri olup, ilaç üreticileri diğer kanser türlerinin tedavilerinde de kullanılması yönünde çalışmalarını devam ettirmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193936BIST