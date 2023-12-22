***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 01.01.2023 - 30.09.2023 ara dönem karından dağıtılan kar payı avansından Şirketimizin payına düşen tutar 328.073.142,91 TL olup, ödeme işlemleri 22.12.2023 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228202BIST