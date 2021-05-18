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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2021 18:29


A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Yoktur.
RAHMİ FARUK ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 31.03.1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Yoktur.
ATALAY MUHARREM GÜMRAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu - CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdür / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
SEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.04.2020 İcrada Görevli Değil - Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
HASAN TOKER ALBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669953 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Başkan / Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
ZÜHAL ATANAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669953 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936820


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