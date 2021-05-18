***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Yoktur.RAHMİ FARUK ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 31.03.1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Yoktur.ATALAY MUHARREM GÜMRAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu - CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdür / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeSEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.04.2020 İcrada Görevli Değil - Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeHASAN TOKER ALBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669953 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Başkan / Kurumsal Yönetim Komitesi - BaşkanZÜHAL ATANAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669953 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936820BIST