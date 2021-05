***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu ÜyeliğiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 56100000 56055120 TRY 99,92 Bağlı OrtaklıkEczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul geliştirme 2500000 2487353 TRY 99,49 Bağlı OrtaklıkEczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 50000 47350 TRY 94,7 Bağlı OrtaklıkTasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlaç, serum üretimi ve satışı 153555389 76.771.662,55 TRY 50 İş OrtaklığıEczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Radyofarmasötik üretimi ve satışı 67500000 54675000 TRY 81 İş OrtaklığıEczacıbaşı Holding A.Ş. Holding şirketi 852000000 317634452 TRY 37,28 İştirakEkom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Dışsatım hizmetleri 3481000 917666 TRY 26,36 İştirakVitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karo seramik üretimi 750000000 187500000 TRY 25 İştirakEczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi işlem hizmetleri 4323000 484626 TRY 11,21 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939057BIST