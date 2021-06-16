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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2021 09:25



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 56100000 56055120 TRY 99,92 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul geliştirme 2500000 2487353 TRY 99,49 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 50000 47350 TRY 94,7 Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlaç, serum üretimi ve satışı 153555389 76.771.662,55 TRY 50 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Radyofarmasötik üretimi ve satışı 67500000 54675000 TRY 81 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı Holding A.Ş. Holding şirketi 852000000 317634452 TRY 37,28 İştirak
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Dışsatım hizmetleri 3481000 917666 TRY 26,36 İştirak
Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karo seramik üretimi 1000000000 250000000 TRY 25 İştirak
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi işlem hizmetleri 4323000 484626 TRY 11,21 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942571


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OYYAT 24,98 22.688.672 % 6,66  
EUKYO 7,50 2.228.944 % 6,08  
BOBET 6,38 143.567.202 % 5,80  
UMPAS 1,26 25.657 % 5,00  
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Riyal 2,2661 2,2775 % -0,39  
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10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 0,75  
Altın Gr. 509 509 -2,23  
Cumhuriyet 3.394 3.445 63,00  
Tam 3.374 3.459 55,59  
Yarım 1.631 1.673 26,89  
Çeyrek 818 837 13,45  
Gümüş.Ons 27,73 27,75 0,08  
Gümüş Gr. 7,61 7,61 -0,00  
B. Petrol 74,34 74,34 0,35  
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