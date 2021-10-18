***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBüyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394. İstanbul (212) 350 80 00Kanyon Ofis Büyükdere Caddesi 185 Levent 34394. İstanbul (212) 371 70 00 (212) 371 73 99Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSimay Ağaçdiken Ünal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.08.2021 0212 371 71 38 - 0212 371 70 00 yatirimciiliskileri.eis@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 909475, 909479Şerife Bilen Finansal Planlama ve Kontrol Sorumlu Uzmanı 31.08.2021 0212 371 73 93 - 0212 371 70 00 yatirimciiliskileri.eis@eczacibasi.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971213BIST