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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2022 17:42
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı E-Vital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005832


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ISBTR 68.416,70 1.186.085 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
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Altın Ons 1.922 1.922 11,89  
Altın Gr. 858 858 7,54  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 0,35  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 0,16  
B. Petrol 104 104 6,05  
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