***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2022 17:42
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı E-Vital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005832
BIST
17:331.973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 27,23
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:3313,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0807
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:3315,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0147
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:33858,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,54
|Açılış
|: 858,12
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ISGYO
|6,05
|190.126.260
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.308.465
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.417.499
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|62.978.848
|% -9,95
|
|BTCIM
|14,06
|14.671.273
|% -5,00
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|TAVHL
|32,38
|265.458.281
|% -3,86
|
|THYAO
|25,18
|4.394.762.494
|% -1,72
|
|EREGL
|33,16
|3.166.903.122
|% 6,69
|
|GARAN
|11,66
|3.086.637.664
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,14
|2.597.643.647
|% 3,50
|
|ASELS
|23,78
|1.889.617.058
|% 6,92
|
|YKBNK
|3,67
|1.826.221.738
|% 2,51
|
|GARAN
|11,66
|3.086.637.664
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,14
|2.597.643.647
|% 3,50
|
|AKBNK
|7,12
|1.402.489.170
|% 1,28
|
|THYAO
|25,18
|4.394.762.494
|% -1,72
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9163
|13,9253
|% 0,58
|
|Euro
|15,5443
|15,5865
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,5749
|18,6681
|% 0,23
|
|Frank
|15,0693
|15,1601
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6942
|3,7127
|% 0,31
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|11,89
|
|Altın Gr.
|858
|858
|7,54
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|6,05
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:48ASELS
Yüzde 6.74 oranında artışla 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 070, 767 adet işlem
-
17:47OZKGY
Yüzde 5.34 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 759, 482 adet işlem
-
17:47OZKGY
Yüzde 5.34 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 759, 482 adet işlem
-
17:46TRGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 241, 037 adet işlem
-
17:45OZKGY
Yüzde 5.06 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 714, 609 adet işlem