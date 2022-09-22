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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2022 10:45
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 25.06.1990 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı E-Vital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064631


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 24,04 114.156.482 % 9,97  
ULUSE 130,60 15.460.500 % 9,93  
CRDFA 3,71 17.332.988 % 9,76  
EGGUB 73,05 79.810.410 % 9,11  
SMRTG 56,50 159.845.494 % 8,86  
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10:41 Alış Satış %  
Dolar 18,3587 18,3679 % 0,22  
Euro 18,1324 18,1560 % 0,70  
Sterlin 20,5982 20,7015 % 0,01  
Frank 18,7558 18,8688 % -0,72  
Riyal 4,8655 4,8899 % 0,17  
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10:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.661 -13,08  
Altın Gr. 980 980 -6,37  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.652 6.730 -66,00  
Yarım 3.241 3.290 -30,00  
Çeyrek 1.626 1.645 -15,00  
Gümüş.Ons 19,44 19,47 -0,11  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,08  
B. Petrol 90,28 90,28 0,45  
Seans Raporu 10:41
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