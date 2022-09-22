***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 25.06.1990 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı E-Vital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064631BIST