***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2022 10:45
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 25.06.1990 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı E-Vital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064631
BIST
10:433.274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 28,22
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.275
En Düşük
3.237
10:4318,3693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3822
En Düşük
18,3174
10:4318,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1348
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1695
En Düşük
18,0126
10:43979,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,82
|Açılış
|: 979,70
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler10:41
|BAGFS
|24,04
|114.156.482
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|15.460.500
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,71
|17.332.988
|% 9,76
|
|EGGUB
|73,05
|79.810.410
|% 9,11
|
|SMRTG
|56,50
|159.845.494
|% 8,86
|
|PINSU
|7,22
|16.194.066
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|196.816.040
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|3.061.556
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|19.362.913
|% -9,78
|
|ZRGYO
|4,44
|8.646.688
|% -4,72
|
|THYAO
|69,95
|749.745.909
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,10
|419.431.005
|% 3,54
|
|AKBNK
|11,55
|405.545.594
|% 0,26
|
|SISE
|27,26
|394.861.015
|% 1,49
|
|EKGYO
|3,90
|371.487.346
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,10
|419.431.005
|% 3,54
|
|EKGYO
|3,90
|371.487.346
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|196.816.040
|% -9,94
|
|YKBNK
|7,13
|351.395.522
|% 2,00
|
|AKBNK
|11,55
|405.545.594
|% 0,26
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3587
|18,3679
|% 0,22
|
|Euro
|18,1324
|18,1560
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,5982
|20,7015
|% 0,01
|
|Frank
|18,7558
|18,8688
|% -0,72
|
|Riyal
|4,8655
|4,8899
|% 0,17
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-13,08
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.652
|6.730
|-66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|0,45
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:56IZMDC
Yüzde 4.73 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 366, 112 adet işlem
-
10:55ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 130.60 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 893 adet işlem
-
10:54CRDFA
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 775, 037 adet işlem
-
10:53SMRTG
Yüzde 8.86 oranında artışla 56.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 907, 202 adet işlem
-
10:52XU100
Endeks 3, 264 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 9, 031.00 milyon TL de