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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.11.2022 22:06
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EMİN FADILLIOĞLU CEO Üst Düzey Yönetici Yoktur. Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyeliği, Eczacıbaşı E-Vital Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyeliği

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Jenerik ilaç, biyobenzer ilaç ve ilaç hammaddesi üretimi, pazarlama ve satışı 577.195.812,59 576.959.157,46 TRY 99,96 Bağlı Ortaklık
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 56.100.000,00 56.055.120,00 TRY 99,92 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul geliştirme 2.500.000,00 2.487.353,00 TRY 99,49 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 50.000,00 47.350,00 TRY 94,7 Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlaç, serum üretimi ve satışı 153.555.389,00 76.771.662,55 TRY 50 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Radyofarmasötik üretimi ve satışı 67.500.000,00 43.875.000,00 TRY 65 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı Holding A.Ş. Holding şirketi 852.000.000,00 317.634.452,00 TRY 37,28 İştirak
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Dışsatım hizmetleri 3.481.000,00 917.666,00 TRY 26,36 İştirak
Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karo seramik üretimi 1.000.000.000,00 250.000.000,00 TRY 25 İştirak
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi işlem hizmetleri 4.323.000,00 484.626,00 TRY 11,21 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077759


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