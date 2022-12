***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









3.481.000,00 917.666,00 TRY 26,36 İştirakVitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karo seramik üretimi 1.650.000.000,00 412.500.000,00 TRY 25 İştirakEczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi işlem hizmetleri 4.323.000,00 484.626,00 TRY 11,21 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088102BIST