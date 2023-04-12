***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSimay Ağaçdiken Ünal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.08.2021 0212 371 71 38 - 0212 371 70 00 yatirimciiliskileri.eis@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 909475, 909479Dalya Hasanca Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 12.04.2023 0212 371 73 57 - 0212 371 70 00 yatirimciiliskileri.eis@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 912462, 912470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136802BIST