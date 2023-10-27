Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2023 18:22
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Jenerik ilaç, biyobenzer ilaç ve ilaç hammaddesi üretimi, pazarlama ve satışı 577.195.812,59 576.959.157,46 TRY 99,96 Bağlı Ortaklık
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 56.100.000,00 56.055.120,00 TRY 99,92 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul geliştirme 2.500.000,00 2.487.353,00 TRY 99,49 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 50.000,00 47.350,00 TRY 94,7 Bağlı Ortaklık
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Radyofarmasötik üretimi ve satışı 67.500.000,00 38.812.500,00 TRY 57,5 İş Ortaklığı
Eczacıbaşı Holding A.Ş. Holding şirketi 852.000.000,00 317.634.452,00 TRY 37,28 İştirak
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Dışsatım hizmetleri 3.481.000,00 917.666,00 TRY 26,36 İştirak
Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karo seramik üretimi 1.650.000.000,00 412.500.000,00 TRY 25 İştirak
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi işlem hizmetleri 4.323.000,00 484.626,00 TRY 11,21 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211046


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.706
Değişim :  0,58% |  44,36
Açılış :  7.672  
Önceki Kapanış :  7.662  
En Düşük
7.501 En Yüksek
7.741
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 12,10 14.891.777 % 10,00  
MIATK 751,40 3.007.066.826 % 10,00  
KENT 665,50 9.998.472 % 10,00  
AYES 44,24 9.575.433 % 10,00  
MAALT 1.316,90 200.314.888 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,1657 28,1667 % 0,02  
Euro 29,7827 29,7854 % 0,06  
Sterlin 34,1308 34,3020 % 0,24  
Frank 31,1964 31,3843 % -0,01  
Riyal 7,5073 7,5449 % 0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.006 2.007 21,69  
Altın Gr. 1.822 1.822 24,56  
Cumhuriyet 12.185 12.369 21,00  
Tam 12.019 12.215 167,00  
Yarım 6.028 6.133 84,00  
Çeyrek 3.005 3.066 42,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,15 0,32  
Gümüş Gr. 20,94 20,98 0,33  
B. Petrol 89,97 89,97 2,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru