***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Jenerik ilaç, biyobenzer ilaç ve ilaç hammaddesi üretimi, pazarlama ve satışı 577.195.812,59 576.959.157,46 TRY 99,96 Bağlı OrtaklıkEİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 56.100.000,00 56.055.120,00 TRY 99,92 Bağlı OrtaklıkEczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. Gayrimenkul geliştirme 2.500.000,00 2.487.353,00 TRY 99,49 Bağlı OrtaklıkEczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. İlaç satış ve pazarlaması 50.000,00 47.350,00 TRY 94,7 Bağlı OrtaklıkEczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Radyofarmasötik üretimi ve satışı 67.500.000,00 38.812.500,00 TRY 57,5 İş OrtaklığıEczacıbaşı Holding A.Ş. Holding şirketi 852.000.000,00 317.634.452,00 TRY 37,28 İştirakEkom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Dışsatım hizmetleri 3.481.000,00 917.666,00 TRY 26,36 İştirakVitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Karo seramik üretimi 1.650.000.000,00 412.500.000,00 TRY 25 İştirakEczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi işlem hizmetleri 4.323.000,00 484.626,00 TRY 11,21 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211046BIST