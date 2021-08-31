***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.08.2021 14:31
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.08.2021 tarihli toplantısında
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi görevini yerine getirmek üzere atanan Simay Ağaçdiken Ünal'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960948
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0540
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0506
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05484,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,28
|Açılış
|: 484,97
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3125
|8,3184
|% -0,64
|
|Euro
|9,8204
|9,8334
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,4010
|11,4582
|% -0,70
|
|Frank
|9,0459
|9,1004
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2100
|2,2211
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|4,93
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SISE, PETKM
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 31 artarak (% 1.03 ) 1, 302
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, DAGI, BALAT, DIRIT, METUR, EDATA, ANELE, AKYHO, AKFGY, HURGZ
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17:59
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