Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.04.2023 19:38
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde   1)    Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliğe Sayın Zühal Atanan'ın getirilmesine, 2)    Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Hasan Toker Alban'ın, üyeliklere Sayın Seyfettin Sarıçam ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Simay Ağaçdiken Ünal'ın getirilmesine, 3)    Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, 4)    Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Zühal Atanan'ın, üyeliğe Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın getirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136586


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.124
Değişim :  0,63% |  31,94
Açılış :  5.111  
Önceki Kapanış :  5.092  
En Yüksek
5.144 En Düşük
5.082
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 8,14 54.605.979 % 10,00  
RHEAG 3,74 4.715.985 % 10,00  
BRSAN 105,60 192.230.845 % 10,00  
EDIP 7,81 31.659.348 % 10,00  
MERIT 35,68 49.789.986 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2735 19,3028 % 0,17  
Euro 21,0198 21,0281 % 0,47  
Sterlin 23,8890 24,0088 % 0,40  
Frank 21,2788 21,4069 % 0,81  
Riyal 5,1272 5,1529 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.004 2.004 12,73  
Altın Gr. 1.243 1.243 9,31  
Cumhuriyet 8.487 8.615 37,00  
Tam 8.541 8.619 40,00  
Yarım 4.172 4.218 20,00  
Çeyrek 2.086 2.109 10,00  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 0,19  
Gümüş Gr. 15,54 15,55 0,13  
B. Petrol 85,63 85,63 1,45  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru