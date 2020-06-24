ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2020 14:47
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural 33319 TRY 29,75
Fikret Yakar 32199 TRY 28,75
İbrahim Özdemir 25199 TRY 22,50
Sevgi Aslantaş 11199 TRY 9,99
Osman Murşit Özbek 10080 TRY 9,00
Mahmut Alaaddin Selçuk 1 TRY 0,01
Fidan Burcu Koç 1 TRY 0,01
Ferudun Taş 1 TRY 112000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852649
BIST
15:17115.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 164,54
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
15:176,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
15:177,7348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7299
15:17391,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,79
|Açılış
|: 391,07
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|435.784.897
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.531.289
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|18.483.193
|% 9,91
|
|KRDMA
|3,48
|72.648.279
|% 9,78
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,46
|26.845.789
|% -8,06
|
|BAYRK
|8,37
|10.539.086
|% -6,79
|
|RTALB
|32,68
|68.190.390
|% -6,58
|
|KRDMD
|3,17
|2.012.116.173
|% 7,09
|
|PETKM
|4,27
|794.332.441
|% 3,14
|
|GUSGR
|4,71
|675.300.817
|% 3,06
|
|GARAN
|8,36
|670.309.709
|% -1,18
|
|KARSN
|2,79
|582.817.072
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,17
|2.012.116.173
|% 7,09
|
|CEMAS
|1,43
|435.784.897
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|189.843.903
|% 6,17
|
|KARSN
|2,79
|582.817.072
|% 2,20
|
|PETKM
|4,27
|794.332.441
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5346
|8,5774
|% -0,14
|
|Frank
|7,2126
|7,2561
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|6,15
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.557
|18,40
|
|Tam
|2.609
|2.621
|18,90
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,30
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,79
|
Seans Raporu
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