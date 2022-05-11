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ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2022 14:07
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu


ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Ofis +90 212 2119901 +90 212 211 9952
Esentepe Ofis +90 212 2119902
Esentepe Ofis +90 212 2119904

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 212.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural 63068 TRY 29,74906
Fikret Yakar 60948 TRY 28,74906
İbrahim Özdemir 47698 TRY 22,49906
Sevgi Aslantaş 21198 TRY 9,99906
Osman Murşit Özbek 19080 TRY 9,00000
Mahmut Alaaddin Selçuk 2 TRY 0,00094
Fidan Burcu Koç 2 TRY 0,00094
Ferudun Taş 2 TRY 0,00094
Mete Derdiyok 2 TRY 0,00094
TOPLAM 212000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029156


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUUN 10,38 70.867.965 % 9,96  
UFUK 50,45 1.108.286 % 9,96  
IMASM 26,52 5.213.699 % 9,95  
ESCOM 10,83 30.022.773 % 9,95  
ROYAL 3,34 1.063.076 % 9,87  
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14:10 Alış Satış %  
Dolar 15,3337 15,3489 % 0,67  
Euro 16,2058 16,2350 % 0,95  
Sterlin 18,8783 18,9729 % 0,71  
Frank 15,4338 15,5268 % 1,06  
Riyal 4,0756 4,0961 % 0,44  
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14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 15,45  
Altın Gr. 914 914 11,45  
Cumhuriyet 6.161 6.254 7,00  
Tam 6.129 6.285 0,43  
Yarım 2.962 3.040 0,20  
Çeyrek 1.486 1.520 0,10  
Gümüş.Ons 21,79 21,82 0,54  
Gümüş Gr. 10,74 10,75 0,30  
B. Petrol 106 106 3,33  
Seans Raporu 14:10
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