ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu









ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Ofis +90 212 2119901 +90 212 211 9952Esentepe Ofis +90 212 2119902Esentepe Ofis +90 212 2119904Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 212.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fatih Dural 63068 TRY 29,74906Fikret Yakar 60948 TRY 28,74906İbrahim Özdemir 47698 TRY 22,49906Sevgi Aslantaş 21198 TRY 9,99906Osman Murşit Özbek 19080 TRY 9,00000Mahmut Alaaddin Selçuk 2 TRY 0,00094Fidan Burcu Koç 2 TRY 0,00094Ferudun Taş 2 TRY 0,00094Mete Derdiyok 2 TRY 0,00094TOPLAM 212000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029156BIST