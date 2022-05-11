ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2022 14:07
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Ofis +90 212 2119901 +90 212 211 9952
Esentepe Ofis +90 212 2119902
Esentepe Ofis +90 212 2119904
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 212.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural 63068 TRY 29,74906
Fikret Yakar 60948 TRY 28,74906
İbrahim Özdemir 47698 TRY 22,49906
Sevgi Aslantaş 21198 TRY 9,99906
Osman Murşit Özbek 19080 TRY 9,00000
Mahmut Alaaddin Selçuk 2 TRY 0,00094
Fidan Burcu Koç 2 TRY 0,00094
Ferudun Taş 2 TRY 0,00094
Mete Derdiyok 2 TRY 0,00094
TOPLAM 212000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029156
BIST
14:122.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -14,48
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.472
14:1215,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0951
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:1216,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1472
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:12913,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 11,46
|Açılış
|: 913,87
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,19
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ULUUN
|10,38
|70.867.965
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.213.699
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.022.773
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.657.503
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.588.500
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.070.870
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|25.747.680
|% -9,97
|
|THYAO
|42,22
|1.657.442.740
|% 0,05
|
|SISE
|19,98
|1.283.237.455
|% -0,30
|
|KRDMD
|16,56
|1.060.442.140
|% -0,06
|
|ASELS
|24,22
|920.666.795
|% 0,17
|
|SAHOL
|20,78
|877.734.239
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,74
|433.530.572
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,45
|391.467.301
|% -3,05
|
|DOHOL
|3,71
|323.476.538
|% -3,39
|
|PETKM
|10,30
|767.818.578
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,80
|352.250.783
|% -1,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3337
|15,3489
|% 0,67
|
|Euro
|16,2058
|16,2350
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,8783
|18,9729
|% 0,71
|
|Frank
|15,4338
|15,5268
|% 1,06
|
|Riyal
|4,0756
|4,0961
|% 0,44
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,45
|
|Altın Gr.
|914
|914
|11,45
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|0,43
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|0,20
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,33
|