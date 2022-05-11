ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu









ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Fatih Dural Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 29.75Fikret Yakar Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 28.75İbrahim Özdemir Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 22.5Sevgi Aslantaş Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 9.99METE DERDİYOK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Başdenetçi 0.01OSMAN MURŞİT ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Başdenetçi 9MURAT BAYRAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı Başdenetçi 0SAİM KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı Başdenetçi 0KENAN İŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı Başdenetçi 0Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıFatih DuralFikret Yakarİbrahim ÖzdemirSevgi AslantaşOsman Murşit ÖzbekMahmut Alaaddin SelçukFidan Burcu KoçMurat BayramSaim KaplanKenan İşmanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029158BIST