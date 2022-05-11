ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2022 14:15
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 29.75
Fikret Yakar Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 28.75
İbrahim Özdemir Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 22.5
Sevgi Aslantaş Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 9.99
METE DERDİYOK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Başdenetçi 0.01
OSMAN MURŞİT ÖZBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Başdenetçi 9
MURAT BAYRAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı Başdenetçi 0
SAİM KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı Başdenetçi 0
KENAN İŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı Başdenetçi 0
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Fatih Dural
Fikret Yakar
İbrahim Özdemir
Sevgi Aslantaş
Osman Murşit Özbek
Mahmut Alaaddin Selçuk
Fidan Burcu Koç
Murat Bayram
Saim Kaplan
Kenan İşman
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029158
BIST
14:032.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
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|Açılış
|: 2.498
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En Düşük
2.472
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|: 902,42
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914,17
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:03
|ULUUN
|10,38
|70.840.271
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.190.945
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.020.131
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.624.559
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.587.603
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|135.260.897
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|25.713.672
|% -9,97
|
|THYAO
|42,26
|1.636.876.376
|% 0,14
|
|SISE
|20,00
|1.261.498.642
|% -0,20
|
|KRDMD
|16,56
|1.050.760.810
|% -0,06
|
|ASELS
|24,20
|886.955.111
|% 0,08
|
|SAHOL
|20,78
|866.864.915
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,74
|432.520.603
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,46
|388.924.481
|% -2,83
|
|DOHOL
|3,72
|312.911.635
|% -3,12
|
|PETKM
|10,31
|763.566.318
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,80
|350.233.858
|% -1,03
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,3329
|15,3401
|% 0,62
|
|Euro
|16,2080
|16,2306
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,8549
|18,9494
|% 0,58
|
|Frank
|15,4170
|15,5098
|% 0,94
|
|Riyal
|4,0750
|4,0955
|% 0,42
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,56
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,96
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|9,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|2,47
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|1,19
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,31
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,43
|