***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:20
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832714
BIST
12:4490.009
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -1.518,74
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:446,4637
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0682
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:447,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:44337,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,60
|Açılış
|: 337,53
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,65
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|16.188.374
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|EKIZ
|1,24
|13.465
|% 9,73
|
|RTALB
|5,76
|6.218.618
|% -9,86
|
|QNBFL
|116,20
|3.173.433
|% -9,85
|
|GLRYH
|2,40
|4.349.797
|% -9,77
|
|LKMNH
|6,18
|4.373.272
|% -9,38
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,20
|796.941.044
|% -0,54
|
|GARAN
|8,01
|399.597.832
|% 0,88
|
|ASELS
|23,62
|372.881.749
|% -2,64
|
|ECILC
|4,94
|229.214.982
|% 1,86
|
|IPEKE
|7,68
|174.527.316
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,86
|99.001.726
|% 2,38
|
|IHLAS
|0,45
|44.627.954
|% -2,17
|
|ODAS
|1,30
|123.008.356
|% -2,26
|
|THYAO
|9,20
|796.941.044
|% -0,54
|
|YKBNK
|1,90
|143.501.218
|% -2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% 1,09
|
|Frank
|6,6835
|6,7238
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7168
|1,7254
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|-6,25
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,52
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|-0,39
|