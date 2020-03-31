***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 10:02
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECZYT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833491
BIST
12:1389.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.695,86
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
12:136,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5601
12:137,2311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0307
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,2070
12:13340,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,56
|Açılış
|: 340,75
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
339,29
BIST En Aktif Hisseler
|EDIP
|1,55
|4.971.252
|% 9,93
|
|DOGUB
|1,67
|908.218
|% 9,87
|
|AYCES
|11,42
|1.162.155
|% 7,74
|
|ALGYO
|10,95
|17.102.649
|% 6,00
|
|ENKAI
|6,04
|4.160.376
|% 5,78
|
|ADBGR
|5,92
|376.150
|% -1,99
|
|BAKAB
|6,85
|3.493.570
|% -1,44
|
|BOLUC
|3,31
|5.443.664
|% -0,90
|
|ATAGY
|3,70
|2.116.900
|% -0,54
|
|COSMO
|2,20
|268
|% -0,45
|
|ECILC
|4,68
|289.102.438
|% 2,18
|
|GARAN
|8,27
|283.808.710
|% 2,86
|
|ASELS
|23,70
|209.840.126
|% 1,98
|
|GSRAY
|2,16
|135.037.529
|% 6,93
|
|AKBNK
|5,64
|132.625.611
|% 2,36
|
|GSRAY
|2,16
|135.037.529
|% 6,93
|
|ECILC
|4,68
|289.102.438
|% 2,18
|
|GARAN
|8,27
|283.808.710
|% 2,86
|
|BJKAS
|1,92
|52.600.362
|% 3,78
|
|ISFIN
|2,78
|70.564.895
|% 3,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0839
|8,1244
|% -0,73
|
|Frank
|6,7915
|6,8324
|% -0,57
|
|Riyal
|1,7414
|1,7501
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.612
|-10,36
|
|Altın Gr.
|340
|341
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,98
|14,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,19
|27,19
|0,77
|