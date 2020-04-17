***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:35
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838828
BIST
11:0097.710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 1.460,68
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
11:006,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
11:007,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
11:00378,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -4,85
|Açılış
|: 378,92
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|713.388
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|3.326.715
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|8.055.412
|% -10,00
|
|PNSUT
|14,44
|11.241.440
|% -8,32
|
|VKING
|4,15
|1.042.946
|% -8,19
|
|TATGD
|6,82
|13.669.535
|% -7,96
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|PGSUS
|47,58
|351.964.356
|% -4,69
|
|AKBNK
|5,78
|306.168.615
|% 2,30
|
|ASELS
|27,24
|284.346.925
|% 2,18
|
|THYAO
|10,45
|251.410.787
|% 2,85
|
|GARAN
|8,44
|218.452.889
|% 2,30
|
|IHLAS
|0,66
|57.783.616
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|64.904.283
|% -0,93
|
|AKBNK
|5,78
|306.168.615
|% 2,30
|
|KARSN
|1,45
|75.471.166
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,00
|94.801.861
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6216
|8,6649
|% -0,04
|
|Frank
|7,1276
|7,1706
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8435
|1,8527
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-21,93
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.479
|-44,10
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,40
|
|Yarım
|1.212
|1.241
|-22,10
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|27,71
|27,71
|-0,11
|