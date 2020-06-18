***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2020 13:08
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECZYT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851778
BIST
14:04112.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.619,52
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.596
En Düşük
111.117
14:046,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
14:047,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
14:04380,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 380,36
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.866.691
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|167.554.921
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.234.540.020
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.606.758
|% 9,95
|
|KRDMB
|2,99
|120.218.661
|% 9,93
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|DAGHL
|8,43
|3.826.352
|% -8,07
|
|ALYAG
|1,29
|1.337.816
|% -6,52
|
|GLRYH
|16,20
|53.473.640
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,01
|1.603.978.561
|% 7,89
|
|TCELL
|16,23
|1.234.540.020
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,55
|646.673.376
|% 4,61
|
|TTKOM
|8,05
|603.994.513
|% 4,68
|
|ASELS
|32,18
|440.974.507
|% 1,07
|
|KRDMD
|3,01
|1.603.978.561
|% 7,89
|
|EKGYO
|1,90
|376.375.644
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|306.276.684
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,36
|230.147.873
|% 0,74
|
|KARSN
|2,43
|298.241.645
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5393
|8,5821
|% -0,33
|
|Frank
|7,1996
|7,2430
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,27
|
|Altın Gr.
|380
|381
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.489
|2,20
|
|Tam
|2.541
|2.554
|2,30
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,53
|