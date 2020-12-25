***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2020 16:38
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894960
BIST
17:531.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.423
17:537,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
17:539,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
17:53458,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KARTN
|94,05
|32.362.899
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|19.595.601
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|79.759.857
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.507.473
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.370.206
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.121.999
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.964.200
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.435.025
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.367.388
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|KOZAL
|93,75
|2.259.222.937
|% 2,57
|
|GUBRF
|63,85
|2.098.122.358
|% 2,24
|
|KOZAA
|15,87
|1.681.456.133
|% 0,70
|
|IPEKE
|13,58
|1.167.616.912
|% -1,38
|
|ECILC
|7,42
|858.062.247
|% -6,43
|
|SKBNK
|1,52
|435.415.340
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|346.162.360
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,15
|390.036.566
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,36
|635.631.878
|% 1,13
|
|SISE
|7,19
|795.432.881
|% 0,42
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2486
|10,3000
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|