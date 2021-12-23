***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 11:12
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985625
BIST
13:341.820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:3411,4097
En Yüksek
|Değişim
|: -6,40%
|| -0,7802
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
13:3413,0163
En Yüksek
|Değişim
|: -5,95%
|| -0,8238
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
13:34665,85
En Yüksek
|Değişim
|: -5,93%
|| -41,94
|Açılış
|: 665,85
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:32
|PENTA
|359,70
|28.695.532
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.535.901
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.349.223
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DOCO
|1.027,20
|45.065.106
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.719.031
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,35
|83.764.951
|% -9,62
|
|GARAN
|11,90
|2.125.455.602
|% 0,17
|
|SISE
|13,29
|1.486.538.086
|% 0,08
|
|EREGL
|25,92
|1.253.450.500
|% 1,89
|
|KRDMD
|9,17
|993.099.533
|% -1,40
|
|TUPRS
|146,90
|944.301.285
|% -1,87
|
|YKBNK
|3,54
|642.870.389
|% 1,72
|
|GARAN
|11,90
|2.125.455.602
|% 0,17
|
|SISE
|13,29
|1.486.538.086
|% 0,08
|
|KRDMD
|9,17
|993.099.533
|% -1,40
|
|DOHOL
|2,79
|290.258.292
|% 0,36
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4067
|11,4480
|% -6,09
|
|Euro
|12,9573
|13,0262
|% -5,88
|
|Sterlin
|15,4232
|15,5005
|% -5,11
|
|Frank
|12,4763
|12,5515
|% -5,62
|
|Riyal
|3,0599
|3,0752
|% -5,55
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,41
|
|Altın Gr.
|669
|669
|-38,73
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.422
|4.539
|-399,27
|
|Yarım
|2.137
|2.196
|-193,14
|
|Çeyrek
|1.074
|1.100
|-94,67
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,45
|8,46
|-0,49
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,13
|