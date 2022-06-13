***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 11:04
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECZYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036878
BIST
11:102.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,76
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
11:1017,2459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1355
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
11:1018,1130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1014
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
11:101.029,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.029,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler11:10
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.328.196
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,54
|186.256.423
|% 8,32
|
|EUREN
|23,20
|228.496.071
|% 7,41
|
|ULUUN
|19,71
|43.554.494
|% -5,15
|
|ECZYT
|41,90
|7.039.985
|% -4,86
|
|SOKM
|13,41
|57.066.798
|% -3,94
|
|TETMT
|225,80
|2.859.186
|% -3,79
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|THYAO
|47,20
|1.996.325.601
|% 1,07
|
|EREGL
|32,18
|625.033.373
|% -3,19
|
|SISE
|22,12
|499.311.276
|% -0,45
|
|SASA
|43,06
|459.058.133
|% -2,05
|
|KRDMD
|13,58
|405.705.410
|% -2,93
|
|DOHOL
|4,06
|329.197.681
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,58
|204.904.674
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,72
|202.327.810
|% -0,63
|
|THYAO
|47,20
|1.996.325.601
|% 1,07
|
|SEGYO
|1,18
|44.131.105
|% 1,72
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2349
|17,2459
|% 0,79
|
|Euro
|18,0794
|18,1130
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,0434
|21,1489
|% 0,18
|
|Frank
|17,3229
|17,4272
|% 0,44
|
|Riyal
|4,5838
|4,6068
|% 0,80
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,13
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,12
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,14
|